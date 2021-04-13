Сыктывкар, 13 апреля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Подавший в отставку министр культуры Коми Сергей Емельянов принял предложение возглавить Александринский театр в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

Как сообщает источник Комиинформ, новую должность чиновнику предложила лично министр культуры России Ольга Любимова. К исполнению обязанностей директора старейшего национального театра России Емельянов приступит 26 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, министр культуры Коми объявил о своей отставку сегодня, 13 апреля. Подводя итоги своей работы на посту министра он заявил, что вывел регион в авангард культурного пространства России.