Саратов, , 14:58 — REGNUM В Саратовской области вводятся ограничения на посещение лесов. Соответствующий документ 13 апреля подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Так, особый противопожарный режим установлен на землях лесного фонда Саратовской области с 15 апреля по 15 июня. На этот период под запретом проезд транспортных средств в лесные массивы, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора в лесах, а также выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области с 13 апреля начал действовать особый противопожарный режим, который продлится до 1 июня.

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