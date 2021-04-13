Саратов, 13 апреля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Саратовской области вводятся ограничения на посещение лесов. Соответствующий документ 13 апреля подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

24.mchs.gov.ru Степной пожар

Так, особый противопожарный режим установлен на землях лесного фонда Саратовской области с 15 апреля по 15 июня. На этот период под запретом проезд транспортных средств в лесные массивы, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора в лесах, а также выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области с 13 апреля начал действовать особый противопожарный режим, который продлится до 1 июня.

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