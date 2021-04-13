Москва, , 14:21 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителями министра промышленности и торговли РФ Алексея Учёнова и Василия Шпака. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале правовой информации.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Учёнов и Шпак занимали должности директоров департаментов Минпромторга.

Также глава правительства освободил от должности первого замглавы Минпромторга Сергея Цыбу в связи с его переходом на другую работу. Замминистра Василий Осьмаков стал первым замглавы министерства.

Всего в Минпромторге России 11 заместителей министра.