Москва, 13 апреля 2021, 14:21 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителями министра промышленности и торговли РФ Алексея Учёнова и Василия Шпака. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале правовой информации.
Ранее Учёнов и Шпак занимали должности директоров департаментов Минпромторга.
Также глава правительства освободил от должности первого замглавы Минпромторга Сергея Цыбу в связи с его переходом на другую работу. Замминистра Василий Осьмаков стал первым замглавы министерства.
Всего в Минпромторге России 11 заместителей министра.