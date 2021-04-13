Владикавказ, , 14:21 — REGNUM В Северной Осетии приняли участие в вакцинации против коронавируса 23 092 жителя региона. При этом получили уже оба компонента вакцины «Спутник-V» 13 959 человек, сообщили в минздраве республики. На днях РСО-Алания получила еще дополнительную партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 1800 комплектов препарата.

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По данным министерства здравоохранения на 08:00 13 апреля, в Северной Осетии проходит лечение в ковидных госпиталях 261 человек, из которых диагноз COVID-19 подтвержден у 38 пациентов. В реанимациях находятся 37 человек, шестерым из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

Общее число заразившихся за все время пандемии в РСО-Алании составляет 16 552 человека, выздоровели из них 15 779 пациентов. Не смогли помочь врачи 181 жителю региона.