Анкара, , 14:28 — REGNUM В настоящее время на территории Турции наблюдается наиболее сложный период с начала пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал вечером 12 апреля глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа на пресс-конференции по ситуации с коронавирусом в республике, ее трансляция велась в соцсети Twitter.

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Как уточнил глава минздрава страны, 85% случаев заражения в стране вызваны британской разновидностью вируса.

«Негативные факторы — наша усталость от неопределенности, общий моральный упадок от затянувшейся пандемии и появление новых мутаций, которые еще быстрее распространяются. На 85% это британский вариант», — сказал он.

Также Коджа добавил, что еще у 66 человек в стране выявлен бразильский штамм коронавируса.

При этом, согласно данным минздрава Турции, 8 апреля за сутки в стране было выявлено новое рекордное число заразившихся коронавирусом 55 941 и это произошло в седьмой раз за последние десять суток.

Вместе с тем, как сообщил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за тяжелой ситуации с пандемией в 58 из 81 провинции страны был введен комендантский час по выходным дням — с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.

Отметим, на сегодняшний день в Турции выявлено за все время пандемии свыше 3,9 млн заразившихся коронавирусом, из которых более 54,5 тыс. — за последние 24 часа.