Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Специалисты американского ателье T1 Race Development создали для гоночной команды Hoonigan более мощную версию Nissan Altima с 2000-сильным двигателем. Демонстрационное видео с модернизированной моделью размещено на официальном YouTube-канале команды.

Автомобиль Nissan Altima Kevauto

Дрифт-кар Nissan Altima принадлежит чемпиону Formula D Крису Форсбергу. Силовой агрегат для него был взят у японского суперкара Nissan GT-R. Сама машина размещена на нестандартном трубчатом шасси. Всё, что осталось от оригинального автомобиля после модернизации — это его бампер, капот и салон.

Специалисты из T1 Race Development взяли для авто мотор VR38DETT R35 GT-R и увеличили его рабочий объем с 3,8 до 4,1 литра. Кроме того, они заменили коленчатый вал, шатуны, основные крышки на алюминиевые аналоги. Также специалисты компании установили масляную систему с сухим картером и доработали турбокомпрессоры.

Ранее компания Nissan зарегистрировала в РФ компактвэн Note третьего поколения (82 и 116 л. с.) и спорткар 400Z (400 л. с.).

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