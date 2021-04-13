Москва, 17 июня, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Итальянский холдинг Leonardo-Finmeccanica, который является совладельцем российской компании ЗАО «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) и акционером проекта SuperJet International (SSJ 100), может пересмотреть объём своего участия в проекте, минимизировав его до десяти процентов, пишет газета «Коммерсант».

Отмечается, что такие планы возникли после того, как со стороны России в марте 2015 года было внесено 100 млрд рублей, чтобы поддержать производителя самолётов — ГСС. Чтобы итальянский акционер мог продолжать оставаться совладельцем с первоначальной долей, он должен был внести эквивалентный денежный вклад. Leonardo-Finmeccanica отказался это сделать, считая проект нерентабельным.

Отмечается, что в результате ГСС станет полностью подконтролен Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Исходная доля Leonardo-Finmeccanica составляла 25%.