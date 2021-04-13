Тюмень, , 14:20 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 51 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 апреля коронавирусом заразились 34 279 человек. Выздоровели 32 455 человек, скончались 427 пациентов с COVID-19.