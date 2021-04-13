Варшава, , 14:20 — REGNUM В среду, 14 апреля, в Польше после заседания правительственной антикризисной группы будут опубликованы новые правила социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией SARS-CoV-2. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время брифинга.

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«Мы, в рамках правительственной антикризисной группы, находимся на стадии обсуждения новых правила. Пока нет определенного и окончательного решения, как и на какой период будут меняться ограничения. Но снижение числа заражений и массовая вакцинация нам указывают на то, что их необходимо постепенно ослаблять. Итоговые правила будут опубликованы 14 апреля», — сообщил Недзельский.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта в Польше ужесточены социальные ограничения: в республике закрыты все парикмахерские и салоны красоты, а также детские сады и ясли. До этого были приняты и иные ограничения: все школы в республике переведены на дистанционное обучение, закрыты отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), закрыты места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также всех бассейны и иные спортивные объекты. Текущий режим, согласно постановлению правительства, действует до 18 апреля.