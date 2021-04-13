Москва, 13 апреля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Инициатива ввести налоговый вычет за занятия фитнесом очень важная, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной думы РФ Борис Пайкин.

Дарья Драй ИА REGNUM Фитнес

«Каждый российский гражданин, который посещает фитнес, бассейн или занимается другими видами спорта сможет получить своеобразный̆ кешбэк — налоговый̆ вычет. Такая возможность появится в 2023 году и распространится на затраты, сделанные в году предыдущем.

Налоговый вычет распространяется как на взрослых, так и на детей, что расширяет возможности семьи заниматься спортом на постоянной основе.

Мы расцениваем эту инициативу как важную, поскольку, по данным Счетной палаты, более половины граждан РФ не хотят заниматься спортом.

Одной из причин этого люди называют ограниченные финансовые возможности. И в этом случае налоговый вычет сделает оздоровительные мероприятия более доступными.

Уверен, что для кого-то эта мера станет стимулом, чтобы начать занятия на регулярной основе, а для тех, кто уже посещает оздоровительные центры, станет дополнительной мерой поддержки.

Кроме того, в определенной степени, применение налогового вычета и увеличение числа занимающихся физкультурой станет поддержкой фитнес-центров и спортивных организаций, которые в период ограничений понесли серьезные убытки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального фитнес-сообщества, жители РФ смогут получить компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги в 2023 году по итогам 2022 года.

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