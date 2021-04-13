Оренбург, , 14:19 — REGNUM В Оренбурге планируют построить копию здания детской железной дороги 1953 года у пешеходного моста через реку Урал, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Станционное здание восстановят по сохранившимся историческим чертежам. Копия объекта появится на набережной Урала к лету 2022 года. Стоимость проекта составит свыше 80 млн рублей.

Стены здания выполнят из современных материалов — из керамического кирпича и утеплителя (минераловатных плит). Чтобы придать зданию исторический облик, облицовку сделают декоративными деревянными элементами. Станцию оборудуют современными средствами сигнализации и связи для обучения юных железнодорожников.

В рамках проекта также предусмотрено благоустройство платформы. Для маломобильных граждан появятся тактильные полосы и тактильные указатели, пандус с ограждением и поручнем, ограждение платформы, лестничные спуски. Покрытие пандуса и лестничных спусков будет выполнено из натурального гранита.