Берлин, , 14:18 — REGNUM Проблема строительства газопровода «Северный поток — 2» не должна мешать развитию американо-германских отношений. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Он подчеркнул, что отношение США к строительству трубопровода известно. Вашингтон не согласен с влиянием, которое благодаря проекту получит Россия.

«Но мы не позволим этой проблеме встать на пути потрясающих отношений, которые у нас есть с Германией», — подчеркнул Остин.

США продолжат работать с ФРГ и другими партнёрами в регионе, укреплять альянс и двигаться вперёд, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны ФРГ заявила, что военный контингент США в Германии будет увеличен на 500 человек.

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