Калуга, , 14:41 — REGNUM Более тысячи человек и 551 единицы техники готовы к тушению лесных пожаров в Калужской области в 2021 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии области Владимира Жипу.

Пал травы Марина Каширская © ИА REGNUM

В режиме онлайн мониторинг территории лесного фонда будет проводиться с 48 вышек сотовой связи, оснащенных видеокамерами системы «Лесохранитель» и пятью квадрокоптерами. Наиболее частая причина возникновения всех пожаров — человеческий фактор. За сжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Губернатор области Владислав Шапша 12 апреля подписал постановление начале пожароопасного сезона. В связи с открытием пожароопасного сезона региональное министерство природных ресурсов и экологии обратилось к жителям с просьбой проявлять бдительность, соблюдать технику противопожарной безопасности и культуру поведения в лесах. Открытие пожароопасного сезона в муниципалитетах региона предполагает готовность сил и средств к немедленному тушению пожаров, но не ограничивает нахождение населения в лесах. Основные причины возникших лесных пожаров — переход в лес с сопредельных территорий огня самовольных палов сухой травы, нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

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