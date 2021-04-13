Красногорск, , 14:22 — REGNUM Стройки на территории зон отдыха в Подмосковья необходимо согласовывать с местными жителями. Об этом 13 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

При этом глава региона поручил профильным ведомствам проверить, есть ли в планах по строительству проведение работ в зонах отдыха.

«Жители обращали внимание на недопустимость строительства каких-либо торговых объектов в местах отдыха людей. Все будем согласовывать с жителями», — заверил Воробьев.

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