Джакарта, , 14:15 — REGNUM Индонезия и Суринам договорились расширить сотрудничество в области экономики, образования, культурной деятельности и борьбы с изменением климата, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Исторически отношения между двумя странами очень близки, где яванская этническая принадлежность и язык являются одной из этнических групп и языков, которые продолжали развиваться в Суринаме с 1890 года. В настоящее время количество жителей Суринама яванского происхождения составляет около 14% от общей численности населения, или около 80 тысяч человек.

Особое внимание Индонезии к Суринаму было подтверждено предоставлением Суринаму гранта в размере $100 тысяч на создание центра ремесел и кулинарии, а также центра документации.

Объем двусторонней торговли между Индонезией и Суринама достиг 5,6 млн долларов США в 2020 году. Увеличение индонезийского экспорта за последние пять лет составило 4,57%.