Красногорск, 13 апреля 2021, 14:14 — REGNUM В Подмосковье необходимо увеличить темпы вакцинации от коронавируса. Об этом 13 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.
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Для этого, по мнению главы Подмосковья необходимо активнее информировать население о возможности сделать прививку.
«Тема вакцинации по-прежнему актуальная. Мы должны ее наращивать. Поэтому максимальное удобство, максимальное информирование», — заявил Воробьев.
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