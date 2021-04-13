Брюссель, 13 апреля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Переброска Россией войск к границе с Украиной, как считают в Североатлантическом альянсе (НАТО), является «необоснованной и необъяснимой». Об этом 13 апреля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

President.gov.ua Йенс Столтенберг в Киеве

«Альянс пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что является крупнейшим военным усилением с 2014 года. Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми», — сказал он.

Также Столтенберг отметил, что НАТО выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Поддержка НАТО территориальной целостности и суверенитета Украины является незыблемой», — указал генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нынешний подход НАТО в отношении Украины, основанный на более глубокой интеграции в обмен на дальнейшие реформы, недостаточен и игнорирует «гравитационную» силу Кремля.