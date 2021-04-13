Москва, 13 апреля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Российские мусульмане встретили начало священного месяца Рамадан с заходом солнца 12 апреля, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мечеть

Начало месяца в разных странах начинается в различное время. В этот период верующие воздерживаются от еды и воды в течение всего светового дня и уделяют больше времени молитве и чтению Корана.

Ранее совет улемов Духовного управления мусульман России счел вакцину «Спутник V» допустимой для использования российскими мусульманами. Вакцинация не запрещена во время Рамадана.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с началом священного месяца Рамадан.

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