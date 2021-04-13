Москва, 13 апреля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве в 13:00 повысилась до 21,2 градуса выше нуля, что является температурным рекордом. Об этом сообщает 13 апреля сайт «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

По данным портала, суточный рекорд, установленный в 2008 году, превышен на 0,8 градуса. При этом температура продолжает подниматься.

Отметим, что в 14:00 в Москве погодный информер «Яндекса» показал 24 градуса выше нуля.