Красногорск, , 14:41 — REGNUM В Подмосковье необходимо более высокими темпами вести ремонт дорог. Об этом 13 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Глава Подмосковья напомнил, что в 2021 году на ремонт дорог и тротуаров в регионе выделены дополнительные средства, что позволит активизировать работу в этом направлении.

«Ударно — это значит своевременно, штатно, законтрактовано с добросовестными подрядчиками под вашим неусыпным контролем», — заявил Воробьев.

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