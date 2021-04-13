Нальчик, , 14:07 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло ЧП в одной из исправительных колоний. Отбывающий в ней срок заключения осужденный пытался заразить ВИЧ-инфекцией врача медсанчасти.

Инцидент произошел 4 апреля в ИК-3 УФСИН РФ по региону. Злоумышленник, у которого был установлен диагноз ВИЧ, настаивал на переводе на лечение в обычное медучреждение, не желая лечиться в условиях колонии. Однако зашедший к нему в палату медработник, осмотрев больного, сообщил о том, что ему возможно оказывать помощь и в условиях медсанчасти колонии.

Этот ответ не понравился заключенному, он порезал руку и обрызгал лицо и глаза сотрудника медсанчасти своей кровью, чтобы заразить его. Врач принял меры для дезинфекции, воспользовавшись «СПИД-аптечкой».

В отношении заключенного возбуждено уголовное дело о покушении на заражение другого лица ВИЧ-инфекцией и о применении насилия в отношении представителя власти.