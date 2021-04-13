Екатеринбург, , 14:10 — REGNUM Жители Екатеринбурга пожаловались на отсутствие свободных коек в больнице № 23. Об этом пациенты сообщили журналистам.

По словам горожан, в отделении офтальмологии 13 апреля 2021 года приняли лишь одного пациента из 15, предлагаемых к госпитализации. «О похожей ситуации сообщили пациенты еще как минимум трех отделений этой больницы», — пишет «Е1».

В пресс-службе медучреждения признали проблемы со свободными койками, передаёт издание. Мест не хватает во всех отделениях больницы. Особенно сложная ситуация с койками в отделениях травматологии, неврологии, офтальмологии, неотложной хирургии и оториноларингологии, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области сократили большую часть коек, развёрнутых для пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале сократили почти 70% коек для больных COVID-19