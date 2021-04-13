Киев, 13 апреля, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили объявить всенародный референдум по рынку земли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Такое заявление сделал 13 апреля депутат Рады от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко.

«Президент имеет исключительное право своим указом объявить референдум… Поэтому, пожалуйста, давайте обратимся к президенту, чтобы он указом своим объявил референдум о продаже земли», — призвал парламент Украины Ивченко.

Депутат подчеркнул, что фракция «Батькивщина» в любом случае готовит проведение референдума по земельным вопросам в соответствии с нормами президентского законопроекта, который недавно вступил в силу.

«Посмотрим, как легко проводить референдум (по этому закону)… мы собираем людей, будем собирать подписи, инициативные группы», — конкретизировал Ивченко.

ИА REGNUM напоминает, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленскийподписал закон о всеукраинском референдуме, принятый Радой еще в январе этого года. Первый референдум может состояться уже в этом году, в «Слуге народа» усиленно намекают, что он может быть посвящен вопросу о вступлении в НАТО. Рынок земли на Украине должен начать функционировать летом этого года, сейчас в парламенте принимают последние технические законопроекты для этого.