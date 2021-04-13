Москва, , 14:06 — REGNUM Чем сложнее становится ситуация в мировой экономике и, как следствие, в российской, тем более тяжелые и сложные для себя компромиссы будет вынуждено заключать правительство РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал данные агентства Bloomberg о том, что власти РФ запланировали смягчить бюджетное правило и повысить налоги.

«Очевидно, что экономическая конъюнктура заставляет действовать так — смягчать бюджетное правило. И хотя наш правящий класс этому активно сопротивляется, есть объективные реалии, которые вынуждают его идти на компромисс, — сказал Комолов. — И чем жестче становится ситуация в мировой экономике и, как следствие, в российской, тем более тяжелые и сложные для себя компромиссы будет заключать правительство РФ».

Как пояснил Комолов, если ситуация продолжит усугубляться — усилятся санкции, а РФ отключат от SWIFT, — тогда государство будет вынуждено прислушаться к тем предложениям, которые уже много десятилетий озвучивают эксперты нелиберального толка.

«А именно усилить государственное участие в экономике, переложить на государство роль главного источника инвестиций, — сказал Комолов. — Но все эти экономические преобразования неразрывно связаны с изменениями пропорций в вопросах собственности. Нельзя изменить нынешнюю политику, сохраняя распределение собственности таким, какое оно есть сейчас. В противном случае упёртость российского правящего класса похоронит нашу экономику, и мы получим кризис глубочайшего масштаба, а наше отставание от оппонентов достигнет критических значений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин призвал отменить бюджетное правило.

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