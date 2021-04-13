Уфа, , 14:08 — REGNUM Башкирский государственный аграрный университет посетил глава республики Радий Хабиров. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба главы региона.

Сообщается, что глава региона побывал в учебно-производственных лабораториях, центре прогрессивных технологий в области генетики и эмбриологии. Помимо этого, он ознакомился с работой ветеринарной клиники и консультационно-диагностического центра, в котором работают ведущие ветврачи Уфы и преподаватели университета.

«Башкирский государственный аграрный университет — это наша гордость, один из главных партнеров агропромышленного комплекса республики и флагман отраслевого образования в Российской Федерации. У вуза — славная история. Здесь высококлассный преподавательский состав, очень хорошая материально-техническая база. Есть все условия, чтобы готовить высококвалифицированных специалистов, в том числе тех, которые работают руками: инженеров, технологов, ветеринаров. По словам ректора, на ближайшие пять лет у университета — спокойное и уверенное будущее, а над стратегией его развития мы будем думать вместе», — сообщил Хабиров.

Ранее сообщалось о том, что министерство сельского хозяйства России намерено направить в вуз дополнительное финансирование и увеличить число бюджетных мест для абитуриентов.