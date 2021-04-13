Уфа, 13 апреля 2021, 14:08 — REGNUM Башкирский государственный аграрный университет посетил глава республики Радий Хабиров. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба главы региона.
Сообщается, что глава региона побывал в учебно-производственных лабораториях, центре прогрессивных технологий в области генетики и эмбриологии. Помимо этого, он ознакомился с работой ветеринарной клиники и консультационно-диагностического центра, в котором работают ведущие ветврачи Уфы и преподаватели университета.
Ранее сообщалось о том, что министерство сельского хозяйства России намерено направить в вуз дополнительное финансирование и увеличить число бюджетных мест для абитуриентов.