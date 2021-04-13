Пенза, , 14:39 — REGNUM К организации торгового обслуживания жителей Пензы в летний период началась подготовка в городской администрации. В муниципалитете проходят конкурсы на право осуществлять сезонную торговлю.

На 21 апреля назначен аукцион на право размещения торговых объектов по реализации овощей, фруктов и бахчевых культур по 74-м адресам. Ожидается, что палатки будут работать с 1 мая по 30 октября.

Кроме этого, в городе на 76-ти точках разрешат реализацию кваса, они будут работать с 20 апреля по 20 сентября.

С 1 мая по 30 сентября любители мороженого смогут приобрести лакомство в 19-ти киосках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе 14 апреля закончится пятидневный период, за время которого среднесуточная температура наружного воздуха составит выше восьми градусов Цельсия. Ресурсоснабжающим компаниям в связи с этим будет рекомендовано завершить отопительный сезон.

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