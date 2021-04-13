Киев, , 14:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады неотложный законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева. Об этом сообщила 13 апреля пресс-служба офиса президента Украины.

«Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далёких от понимания справедливости», — сказано в комментарии Зеленского.

Президент Украины отметил, что данную новость следует воспринимать как сигнал, поскольку подобная участь может ждать любой суд, «который предал уважение к закону».

Сообщение прокомментировал бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук:

«Похоже, у президента нашли действительно простое решение, как победить коррупцию в судебной ветви власти. Нужно просто ликвидировать суды…», — написал экс-депутат в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее у здания Окружного админсуда в Киеве прошла масштабная акция протеста против запрета «Партии Шария». Выступая на митинге, депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил Зеленского в узурпации власти в стране.

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