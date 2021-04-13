Киев, 13 апреля 2021, 14:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады неотложный законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева. Об этом сообщила 13 апреля пресс-служба офиса президента Украины.
Президент Украины отметил, что данную новость следует воспринимать как сигнал, поскольку подобная участь может ждать любой суд, «который предал уважение к закону».
Сообщение прокомментировал бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук:
Напомним, ранее у здания Окружного админсуда в Киеве прошла масштабная акция протеста против запрета «Партии Шария». Выступая на митинге, депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил Зеленского в узурпации власти в стране.
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