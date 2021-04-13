Москва, 13 апреля 2021, 14:06 — REGNUM Предстоящий тёплый сезон в России вряд ли будет сопровождаться крупной вспышкой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом вирусолог, профессор МГУ имени Михаила Ломоносова Алексей Аграновский заявил 13 апреля в эфире телеканала «Россия-24».
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«Что касается наступающего теплого сезона, я не вижу пока причин, чтобы была крупная вспышка», — отметил Аграновский.
По его словам, возможны небольшие, но не резкие, подъёмы заболеваемости. Вирусолог добавил, что России «всё делается правильно» в части массовой вакцинации. Пока не выявлены штаммы коронавируса, против которых были бы бессильны отечественные вакцины.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте Аграновский прогнозировал, что число выявленных случаев заражения коронавирусом вырастет в России осенью.
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