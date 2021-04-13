Рига, , 14:05 — REGNUM С 12 апреля в Латвии проходит вакцинация педагогов и работников дошкольной и школьной образовательной системы. Об этом сообщили в министерстве образования и науки страны.

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На первом этапе планируется вакцинировать 52 392 работника детских садов, специальных школ, учителя 1−6-х классов и работника общеобразовательных школ. В мае пройдет второй этап, в котором будут задействованы оставшиеся 23 924 работника сферы образования.

Одной из главных проблем массовой вакцинации педагогов и учителей остается их низкая активность: лишь 15 000 представителей этой сферы зарегистрировались для участия в мероприятии.

«Вакцинация позволит возобновить образовательный процесс, образование по интересам, летние лагеря и в ограниченном формате провести школьный праздник песни», — объяснила причины акции министр образования и науки Латвии Илга Шуплинска.

По состоянию на 13 апреля, первой прививкой в Латвии вакцинированы 8,1%, двумя прививками — лишь 1,4% от общего числа населения.