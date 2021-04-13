Москва, , 14:04 — REGNUM Налоговые вычеты стимулируют экономику, перенаправляя средства, заплаченные в виде налогов, на поддержку определенных секторов экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИГ «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«Так, вычеты за покупку жилья и земли поддерживают строителей и рынок недвижимости, вычеты за автомобили — автомобильный рынок и т. д. Соответственно, данная мера поддержит фитнес-индустрию, серьезно пострадавшую от пандемийных ограничений.

Теоретически, конечно, можно предположить, что за счет этой меры россияне начнут активнее заниматься собственным здоровьем.

Но практика показывает, во-первых, что большинство купивших абонементы в фитнес-клубы в большинстве своем используют их возможности по минимуму. Во-вторых, посетители фитнес-клубов, это отнюдь не самая нуждающаяся часть населения.

В то же время все те, кто занимается физкультурой в домашних условиях и на улице приносят своему здоровью ничуть не меньшую пользу, но вычет им не положен.

Может быть, если российский бюджет не так остро нуждается в деньгах, что можно избранным категориями часть денег и возвращать, или просто снизить налоги и акцизы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители РФ смогут получить компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги в 2023 году по итогам 2022 года.

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