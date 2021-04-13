Москва, , 14:03 — REGNUM Ровно 80 лет назад — 13 апреля 1941 года — в Москве состоялось подписание пакта о нейтралитете между СССР и Японией. Договор был заключён на пять лет с момента ратификации и автоматически продлевался до 1951 года.

Заключение пакта о нейтралитете между СССР и Японией. 13 апреля 1941

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Подписанию предшествовала беседа министра иностранных дел Японии Ёсукэ Мацуоки с Иосифом Сталиным 12 апреля, когда было достигнуто согласие по ряду спорных вопросов.

Так, Сталин, отвергнув претензии Японии на Северный Сахалин, заявил о желании вернуть в состав СССР южную часть этого острова, отторгнутую от России в результате Русской-японской войны 1904−1905 годов, рассказывает председатель научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), доктор исторических наук Анатолий Кошкин. Мацуока возражал, говоря о том, что южная часть Сахалина заселена японцами и России лучше обратить внимание на расширение своих территорий за счёт арабских стран.

Предложенный Сталиным вариант соглашения не требовал от Японии никаких уступок, кроме согласия на ликвидацию на приемлемых условиях концессий на Северном Сахалине. К тому же откровенность и примирительный тон Сталина убеждали Мацуоку, что советский лидер стремится на продолжительный срок избежать новых конфликтов с Японией, подчеркнул историк.

Кошкин в интервью «Известиям» подчёркивает, что советскому правительству было непросто принять решение о заключении пакта с милитаристской Японией, так как это неизбежно вело к новым проблемам во взаимоотношениях с западными державами. Последние могли расценить действия СССР как провоцирующие Японию на расширение экспансии в Восточной Азии и на Тихом океане.

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Кроме того, такой шаг мог спровоцировать ухудшение отношений с Китаем.

«Вместе с тем, как и в случае с Германией, пакт с японцами отвечал государственным интересам СССР, ибо создавал временные гарантии, уменьшал опасность одновременного нападения на Советский Союз с востока и с запада», — добавил историк.

В результате 13 апреля 1941 года пакт о нейтралитете между Японией и СССР был подписан.

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