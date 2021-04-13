Москва, 13 апреля 2021, 14:03 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили Госдуме обсудить обращение к народу Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом сообщил депутат Госдумы Николай Рыжак («Справедливая Россия»).
«Мы должны подготовить обращение или заявление к украинскому народу на фоне милитаристской риторики. Мы не считаем украинский народ нашими врагами. Это братский народ, и мы должны донести до него, что жалкая кучка политиканов, националистически настроенных, ориентированная на американские интересы, не отражает волю украинского народа», — заявил Рыжак в ходе пленарного заседания.
Предложение предполагается обсудить на заседании Совета Думы 14 апреля.
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