Минск, , 14:01 — REGNUM После участия в международной конференции и передачи обращения Александру Лукашенко из Белоруссии был депортирован известный российский общественный деятель, полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков. В течение 10 лет ему запрещено посещать постсоветскую республику. Обстоятельства скандальной депортации он изложил в своём обращении на Youtube-канале «Спецтелеканал».

На конференции «Русь — единое Отечество» (9−11 апреля, Минск) Квачков выступил с двумя докладами — «Русский христианский социализм как основа государственной идеологии Великой, Малой и Белой Руси» и «Система народного представительства и волеизъявления триединого русского народа и славян в целом в XXI веке». Организаторы конференции наградили докладчика грамотой, а «Белорусский славянский комитет» (председатель — Сергей Костян) — памятной медалью.

До этого, 9 апреля Квачков отнёс в администрацию президента Белоруссии своё обращение на имя Лукашенко. «И через 24 часа после этого меня выслали, депортировали», — сообщил он.

В письме Квачков изложил свои соображения о реформе избирательных систем современных Белоруссии, России и Украины. По мнению автора, от либерально-буржуазной модели представительства следует перейти к «системе земских народных советов». Новая система представительства, по мнению Квачкова, обеспечит участие в управлении государством добропорядочных граждан через трёхуровневую четырёхступенчатую систему народных общественно-политических и избирательных организаций. Таковые предложено сформировать по критериям места жительства, места работы и «под своим именем в соответствующих государственных информационных социальных сетях, созданных по земельно-территориальному и профессионально-трудовому признакам и постоянно работающих в интерактивном режиме».

В итоге представительные органы, сформированные по земельно-территориальным и сословно-трудовым принципам, будут представлять реальные интересы конкретных социальных групп. Соответственно, по мнению Квачкова, от участия в госуправлении будут отстранены «дураки» и разные «неполноценные». Все остальные будут обязаны участвовать в политике, основанной на принципе «справедливого неравенства».

На реформу белорусской избирательной системы, подсчитал Квачков, уйдёт пять лет. Он уверен, что в случае успеха добрая память о Лукашенко сохранится в веках во всех славянских странах.