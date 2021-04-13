Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM В Центре Алмазова в Санкт-Петербурге впервые выполнена повторная пересадка сердца — донорский орган получил 11-летний мальчик из Саранска. Об этом 13 апреля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.

В Центре Алмазова впервые выполнена повторная пересадка сердца ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава Росси

Впервые донорский орган ребенку был пересажен в 2018 году в Индии (такие операции в РФ детям тогда не делали, — прим. ред.), когда мальчику было восемь лет. Врачи диагностировали у него дилатационную кардиомиопатию, поскольку произошла декомпенсация сердечной недостаточности и состояние резко ухудшалось.

Однако уже через месяц после первой операции у маленького пациента появились осложнения, из-за особенностей иммунного ответа организма на донорские ткани стал развиваться коронарит — болезнь коронарных артерий, характеризующаяся воспалением и зарастанием их изнутри.

«Через три года состояние донорского сердца стало поводом для принятия медиками решения о необходимости ретрансплантации. Уже 11-летний мальчик был поставлен в лист ожидания донорского органа», — уточнили в медучреждении.

12 апреля 2021 года ребенку была проведена повторная операция, которая длилась 4,5 часа и прошла успешно.

«Ребенок в настоящее время находится в отделении реанимации, получает всю необходимую терапию», — уточнил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии № 3 врач-кардиохирург Вадим Гребенник.