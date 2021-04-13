Москва, 13 апреля 2021, 14:00 — REGNUM Росавиация направила авиакомпаниям официальные телеграммы о приостановке авиасообщения с Танзанией и временного ограничения авиасообщения с Турцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст телеграммы.
«В соответствии с решением оперативного штаба <…> о приостановлении с 00:00 15 апреля 2021 года до 23:59 1 июня 2021 года регулярного и нерегулярного авиасообщения между РФ и Танзанией, а также временного ограничения регулярного и нерегулярного авиасообщения между РФ и Турцией прошу направлять <…> следующую информацию: количество планируемых к вывозу по реализованным билетам пассажиров из пунктов Турции и Танзании в пункты РФ и количество осуществленных возвратов авиабилетов пассажирам», — говорится в телеграмме.
Помимо этого, авиакомпании будут обязаны отчитываться ведомству о возвращении российских туристов из двух названных стран.
Телеграмма подписана заместителем руководителя Росавиации Георгием Бахаревым.