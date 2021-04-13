Барнаул, , 14:00 — REGNUM В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту группового изнасилования девятнадцатилетней девушки. В какой-то момент ей удалось вырваться из рук истязателей и покинуть квартиру через окно третего этажа.

Как сообщает СУ СК РФ по региону, на протяжении длительного времени пострадавшую насиловали и совершали насильственные действия сексуального характера её восемнадцатилетняя знакомая вместе с двумя мужчинами 37-и и 26-и лет.

Преступление, по данным следствия, было совершено на почве личных неприязненных отношений: девушку в съёмную квартиру заманили обманом. Прибывший на место происшествия сотрудник транспортной полиции поймал девушку, но судя по видеокадрам с камеры наружного наблюдения, она ударилась ногами о тротуар. Медики госпитализировали ее с подозрением на перелом.

Сотрудников ППС транспортной полиции за грамотные действия решено поощрить.