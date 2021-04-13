Сеул, , 13:59 — REGNUM В январе-феврале 2021 года Южную Корею посетили 123 979 иностранцев, что на 93,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization.

Согласно опубликованным данным, страну посетили 19 328 граждан Китая, 3018 жителей Японии, 697 жителя Тайваня, 23 225 представителей США, 190 жителей Гонконга, 16 093 жителя Филиппин.

Известно, что туристический поток из Китая в Южную Корею сократился на 96,7%, из Японии — на 99,3%%, из РФ — на 91,5%, из США — на 78,8%.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж с туристическими целями, их количество, сократилось на 93,5%, до 68 213 человек.