Москва, , 13:55 — REGNUM В России 13 апреля отмечают День мецената, приуроченного ко дню рождения известного римского аристократа, покровителя, музыкантов, художников и артистов — Гая Цильния Мецената, сообщает ИА REGNUM.

За последние несколько лет российские граждане стали больше уделять внимания благотворительности. В частности, около половины жителей России жертвуют на благотворительность 3 тыс. рублей.

В развитии благотворительности также заинтересованы российские власти. Так, 15 ноябре 2019 года правительство России утвердило Концепцию содействия развития благотворительности до 2025 года.

Документ направлен на развитие институтов и культуры благотворительности, а также международного сотрудничества в этом направлении.