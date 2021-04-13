Брюссель, , 13:56 — REGNUM Украина имеет прав запрашивать членство в НАТО. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг 13 апреля в Брюсселе.

Отмечая на вопрос журналистов, может ли Украина стать членом НАТО, несмотря на вооружённый конфликт на своей территории, Столтенберг ответил:

«Это только 30 союзникам решать, когда Украина готова стать членом НАТО: никто другой не имеет права вмешиваться в этот процесс. И это суверенное право каждой нации, такой, как Украина, запросить членство».

Столтенберг также призвал Россию не стягивать войска к границам Украины.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намерен встретиться в Брюсселе не только с генсеком НАТО, но и госсекретарём США Энтони Блинкеным.

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