Киев, 13 апреля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. При нынешних подходах к внутренним санкциям их вполне можно применить к официальной власти — членам правительства, депутатам Рады, президенту — например, за принятие решений в социально-экономической сфере, заявила 13 апреля украинский политический деятель, экс-член Венецианской комиссии от Украины Марина Ставнийчук.

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Она отметила, что по законодательству для введения санкций должен быть установлен и доказан свершившийся юридический факт осуществления террористической деятельности именно соответствующим субъектом, и других причин нет. Вместе с тем, в другой статье говорится, что санкции можно применять не только к тем, кто способствует террористической деятельности, но и «нарушает права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, что приводит к созданию препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод».

«Теперь возьмите тарифную политику, сферу трудовых отношений, здравоохранения, борьбы с эпидемиями, экологическую сферу и даже вопросы реформы децентрализации и тому подобное. Всюду есть вопиющие нарушения прав и свобод человека в современных условиях. Естественных, фундаментальных прав, установленных конституцией… Следовательно, есть все основания для того, чтобы применить санкции к лицам, ответственным за такое положение вещей в государстве», — резюмировала Ставнийчук.

ИА REGNUM напоминает, что в течение февраля-марта власти Украины через решения Совнацбеза ввели санкции против целого ряда политических деятелей и предпринимателей. В частности, пострадали лидеры оппозиции, а последние санкции без расследования и решения суда были введены против лиц, которых власть считает причастными к контрабанде. В Совнацбезе Украины заявили, что продолжат эту практику и в дальнейшем.