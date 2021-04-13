Оттава, , 13:54 — REGNUM Канадская компания Inkas представила бронированный вседорожник Chevrolet Suburban 2021 модельного года. Видео с моделью размещено на YouTube-канале Inkas Armored.

Броня автомобиля выполнена по стандарту CEN 1063 BR 6. Таким образом, водитель и пассажиры внедорожника защищены от пуль автомата АК-47 и осколков от ручных гранат.

Также производитель установил баллистически усиленное стекло, а также более прочные дверные петли и покрышки, способные работать в спущенном состоянии. Кроме того, автомобиль оснащён доработанной системой подвески.

В моторной линейке Chevrolet Suburban есть: трёхлитровый турбированный дизельный рядный шестицилиндровый силовой агрегат Duramax производительностью 277 л. с. (624 Нм), 5,3-литровый V8 (355 л.с.) и 6,2-литровый V8 (420 л.с.).

Ранее ООО «Военно-промышленная компания» представила модификацию бронемашины «Тигр» под названием СБМ ВПК-233 136, защищающую экипаж в зонах химического, эпидемиологического и биологического заражения.

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