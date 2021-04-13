Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 13:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии непогода не позволяет туристам кататься на склонах Эльбруса — горнолыжный курорт 13 апреля закрыт из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе администрации туркомплекса.

Причина — лавиноопасность в районе горных трасс курорта. Не рекомендуется также гулять по экологическим тропам и находиться вблизи поляны Азау и поляны Нарзанов в Чегете, сообщается на официальной странице курорта в Instagram.

Согласно данным метеорологов, в эти дни в горах Северного Кавказа, в том числе и на Эльбрусе, прогнозируются дожди, местами с грозой, ветер до 10 м/с, имеется угроза схода лавин.