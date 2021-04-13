Новосибирск, , 13:51 — REGNUM Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей главе управления капитального строительства мэрии города Константину Головину. Его подозревают в мошенничестве и получении взятки.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 12 апреля 2021 года продлен срок содержания под стражей в отношении Головина К.Ю., на два месяца, всего до четырёх месяцев, то есть до 15 июня 2021 года», — говорится на сайте суда.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, директор строительной организации во время строительства детского сада-яслей для оплаты работ без утверждения и подписания соответствующей документации передал взятку директору капстроительства в виде авиабилетов на сумму более 130 тыс. рублей. Взятка была передана за незаконные указания подчиненным осуществить приёмку невыполненных работ в рамках муниципального контракта.