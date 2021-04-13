Новосибирск, 13 апреля 2021, 13:51 — REGNUM Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей главе управления капитального строительства мэрии города Константину Головину. Его подозревают в мошенничестве и получении взятки.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 12 апреля 2021 года продлен срок содержания под стражей в отношении Головина К.Ю., на два месяца, всего до четырёх месяцев, то есть до 15 июня 2021 года»,говорится на сайте суда.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, директор строительной организации во время строительства детского сада-яслей для оплаты работ без утверждения и подписания соответствующей документации передал взятку директору капстроительства в виде авиабилетов на сумму более 130 тыс. рублей. Взятка была передана за незаконные указания подчиненным осуществить приёмку невыполненных работ в рамках муниципального контракта.