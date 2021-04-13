Москва, , 13:51 — REGNUM Коллективный Запад сохранится, но его значение и возможности сокращаются, и во многом именно этим объясняется та степень озлобленности, с которым сегодня США и их союзники ведут свою внешнюю политику, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 13 апреля, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщалось ранее, Лавров в интервью иранскому информационному агентству IRNA заявил, что Россия считает необходимым переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами и «активно занимается« отказом от платежных систем, контролируемых западными странами.

«Позиция последовательного противостояния американскому давлению, будь то военно-политического или экономического свойства, делает решение о переходе к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами и отказ от контролируемых Западом платежных систем единственно возможным. Уверен, что число стран, заинтересованных в расширении сферы своего политического и экономического манёвра, будет возрастать. И Россия будет этот процесс всячески поддерживать. Обратите внимание, что своё заявление министр Лавров сделал не кому-то, а иранскому информационному агентству!

Понятно, что коллективный Запад в виде своего ядра и обслуживающих это ядро или кормящихся от него сателлитов сохранится, но реалии современного мира таковы, что его значение и возможности сокращаются. Во многом именно этим и объясняется та степень агрессивности и озлобленности, с которым сегодня США и их союзники ведут свою внешнюю политику.