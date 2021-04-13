Берлин, , 13:58 — REGNUM Соединенные Штаты намереваются увеличить свой военный контингент в Германии еще на 500 человек. Об этом 13 апреля сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине со своим коллегой из США Ллойдом Остином.

«Войска в ФРГ будут усилены на 500 человек. Это сильный знак сплоченности», — сказала она.

При этом Аннегрет Крамп-Карренбауэр не стала уточнять, когда в Германию прибудут американские военнослужащие, на какой из военных баз они будут дислоцированы и что будет входить в поставленные перед ними задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудил действия России вблизи границы с Украиной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.