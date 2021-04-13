Москва, , 13:50 — REGNUM Навсегда отстать в технологиях, конечно, невозможно в принципе, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.

«История знает немало примеров того, как страны, находившиеся прежде на обочине научного прогресса, через какое-то время вырывались уверенно догоняли и перегоняли других.

Так в свое время было с Европой, в средние века сильно уступавшей тому же Китаю и арабскому миру, так было с Россией и СССР, сейчас отличный пример показывают страны Юго-Восточной Азии во главе с Китаем.

Так что про отставание навсегда, конечно, фигура речи, стремление привлечь внимание публики.

Но серьезные сложности в развитии высокотехнологичных проектов в России действительно существуют. В частности, это проблемы привлечения капитала. Как на уровне стартапов, так и для развития уже показавших себя проектов.

Большинство компаний со всего мира стремятся привлекать средства на Западе, в первую очередь на биржах США. Хотя бы потому, что денег там больше. Значит, один и тот же актив можно реализовать по куда более высокой цене.

А привязка к западным рынкам капитала поневоле требует погружения в западную деловую среду, взаимодействия с профессиональным сообществом и финансовыми компаниями.

Да и рынок США и Европы значительно больше российского, так что проект, делаемый с замахом на мировой рынок, гораздо выгоднее создавать там. Хотя бы для того, чтобы не попасть под санкции.

В то же время страны Юго-Восточной Азии берут такими преимуществами, как относительно дешевая рабочая сила, более комфортный климат, доступность морских коммуникаций. Ну и огромный рынок Китая не стоит сбрасывать со счетов.

Соответственно, даже российские инвесторы, нацеленные на высокие технологии, зачастую уходят со своими деньгами на Запад и в Азию», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия рискует отстать навсегда от технологических лидеров. К такому выводу пришли в НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ).

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