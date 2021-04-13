Москва, 13 апреля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Подозреваемый в государственной измене физик Валерий Голубкин арестован на два месяца по решению Лефортовского суда Москвы, сообщает 13 апреля РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По данным СМИ, решение было принято 12 апреля. Голубкин проходит по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы.

Адвокат задержанного Александр Тимошенко рассказал, что его подзащитный «никакой информации, содержащей государственную тайну, не имеет». Он сообщил, что физик-теоретик Голубкин читает лекции в МФТИ.

На сайте вуза указано, что Валерий Голубкин читает лекции по курсу «Аэродинамика больших скоростей».

Как сообщало ИА REGNUM, Московский городской суд признал виновным гражданина России Сергея Петушкова в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы.