Тюмень, 13 апреля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Празднование Дня Победы в Тюмени в 2021 году намечается провести в традиционном формате. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салют

В областном центре планируют в этом году провести парад военной техники и шествие «Бессмертного полка», а также салют Победы. Но при условии благоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции.

«Организационный комитет рассматривает несколько концепций мероприятий, приуроченных к празднованию 9 мая, куда включены как онлайн, так и оффлайн события, а также работа выездных творческих бригад. Однако окончательное решение о том, состоятся ли торжественное прохождение войск и «Бессмертный полк», в каком формате пока не принято. Состав колонны военной техники и график репетиций торжественного прохождения войск будут определены в соответствии с принятым решением», — уточнили в оперативном штабе.

Напомним, в 2020 году мероприятия в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне проходили в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.