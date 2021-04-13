Саратов, , 13:49 — REGNUM В Саратовской области на сегодняшний день паводковыми водами перелиты два участка автодорог и пять низководных мостов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Так, по состоянию на 10:00 (местное время), подтоплены низководные мосты в трех районах области — Лысогорский, Ртищевский и Ивантеевский. В двух районах области — Перелюбском и Пугаческом перелиты два участка автотрасс.

Угрозы подтопления населенных пунктов нет. Пострадавших и погибших не зарегистрировано. Везде имеются объездные пути.

ИА REGNUM напоминает, 6 апреля на территории Саратовской области были зарегистрированы три новых случая подтопления мостов. От паводка пострадали низководные автомобильные мосты в районном поселке Лысые Горы, вблизи деревни Нестеровка и рядом с хутором Ободной Ртищевского района.

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